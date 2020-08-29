В мире уже почти 25 млн заболевших COVID-19

В мире более 800 новых жертв коронавируса. Большинство летальных случаев приходятся на Мексику.

По состоянию на утро субботы, 29 августа, в мире зафиксировано 24 920 024 случаев коронавируса, в частности 841 486 летальных случаев и 17 303 818 случаев выздоровления. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

За сегодня в мире зарегистрировали уже 20 379 новых случаев COVID-19, из них почти 6 000 в Мексике, 7 032 в Индии и более одной тысячи в Боливии и Гондурасе. В США сообщается о 521 новом случае.

Среди 809 новых жертв коронавируса 552 человека погибли в Мексике, 64 в США и 37 в Индии.

Сейчас в США зафиксировано 6 096 756 случаев коронавируса, в Бразилии 3 812 605, а в Индии – 3 466 272.

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