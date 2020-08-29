НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
12:00 29 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В мире уже почти 25 млн заболевших COVID-19

В мире более 800 новых жертв коронавируса. Большинство летальных случаев приходятся на Мексику.

По состоянию на утро субботы, 29 августа, в мире зафиксировано 24 920 024 случаев коронавируса, в частности 841 486 летальных случаев и 17 303 818 случаев выздоровления. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

За сегодня в мире зарегистрировали уже 20 379 новых случаев COVID-19, из них почти 6 000 в Мексике, 7 032 в Индии и более одной тысячи в Боливии и Гондурасе. В США сообщается о 521 новом случае.

Среди 809 новых жертв коронавируса 552 человека погибли в Мексике, 64 в США и 37 в Индии.

Сейчас в США зафиксировано 6 096 756 случаев коронавируса, в Бразилии 3 812 605, а в Индии – 3 466 272.

Источник:
Тэги: Мир, статистика, covid-19

Новости по теме

В Украине новый антирекорд по приросту COVID-19

За минувшие сутки заражение коронавирусом подтвердилось у 2 438 человек. Число скончавшихся в четверг лишь на один случай меньше предыдущего антирекорда смертности.

От COVID-19 излечились 16 миллионов человек

Заболеваемость коронавирусом в мире продолжает ускоряться – около 1,5 миллиона случаев за неделю.

COVID-19 заболело более 22 млн человек

Во всех странах мира 14,8 млн пациентов уже вылечились и более 777 тысяч умерли от осложнений коронавирусной болезни.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты