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04:21 30 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У министра охраны здоровья Молдовы обнаружили коронавирус

Глава МОЗ Молдовы Виорика Думбревяну заявила о том, что тесты подтвердили у нее наличие коронавируса COVID-19. Об этом она сообщила в Facebook.

По ее словам, за последние семь месяцев Молдова столкнулась с беспрецедентным кризисом, связанным с коронавирусом.

«За это время я боролась за жизнь каждого гражданина и преодолевала невероятные трудности. К сожалению, мы потеряли коллег и друзей, которые не смогли перебороть болезнь. В настоящий момент я также борюсь с болезнью», – написала Думбревяну.

«Это трудно как морально, так и физически, но я придерживаюсь лечения, назначенного врачам, и надеюсь, что я пройду через COVID-19″, – добавила она.

Из результатов тестирования следует, что заболевание коронавирусом у Думбревяну выявили 25 августа.

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Тэги: Молдова, коронавирус

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