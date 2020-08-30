У министра охраны здоровья Молдовы обнаружили коронавирус
Глава МОЗ Молдовы Виорика Думбревяну заявила о том, что тесты подтвердили у нее наличие коронавируса COVID-19. Об этом она сообщила в Facebook.
По ее словам, за последние семь месяцев Молдова столкнулась с беспрецедентным кризисом, связанным с коронавирусом.
«За это время я боролась за жизнь каждого гражданина и преодолевала невероятные трудности. К сожалению, мы потеряли коллег и друзей, которые не смогли перебороть болезнь. В настоящий момент я также борюсь с болезнью», – написала Думбревяну.
«Это трудно как морально, так и физически, но я придерживаюсь лечения, назначенного врачам, и надеюсь, что я пройду через COVID-19″, – добавила она.
Из результатов тестирования следует, что заболевание коронавирусом у Думбревяну выявили 25 августа.
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