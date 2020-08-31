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00:13 31 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Лукашенко хочет приехать к Путину в Москву

Президент РФ Владимир Путин 30 августа позвонил Александру Лукашенко. Они пообщались по телефону, в пятый раз с начала протестов в Беларуси.

Главы государств договорились о личной встрече в ближайшее время. Она, в частности, состоится во время визита Александра Лукашенко в Москву.

Отмечается, что Путин и Лукашенко обсудили вопрос двухстроннего сотрудничества и ситуацию в Беларуси.

По подсчетам СМИ, это уже пятый телефонный разговор с начала протестов.

30 августа Александр Лукашенко отмечал день рождения. Ему исполнилось 66 лет, 26 из которых он занимает пост президента. После шестых президентских выборов, в которых он принял участие, начались самые масштабные в истории Беларуси протесты.

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Тэги: Путин, Лукашенко

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