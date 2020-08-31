Тихановская намерена сформировать в Беларуси временное правительство

Кандидат в президенты Светлана Тихановская намерена восстановить конституцию 1994 года и сформировать временное правительство на основе действующего.

Как сообщили в ее штабе в воскресенье, 30 августа, после этого «будут созданы условия для проведения честных и прозрачных выборов, которые и будут проведены».

Тихановская готова к переговорам с властями страны при условии освобождения задержанных участников политических протестов.

«В этом диалоге с властью, о котором говорит Светлана, будет обсуждаться процедура мирной передачи власти», – отметил собеседник агентства «Интерфакс».

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