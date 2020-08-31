Тихановская намерена сформировать в Беларуси временное правительство
Кандидат в президенты Светлана Тихановская намерена восстановить конституцию 1994 года и сформировать временное правительство на основе действующего.
Как сообщили в ее штабе в воскресенье, 30 августа, после этого «будут созданы условия для проведения честных и прозрачных выборов, которые и будут проведены».
Тихановская готова к переговорам с властями страны при условии освобождения задержанных участников политических протестов.
«В этом диалоге с властью, о котором говорит Светлана, будет обсуждаться процедура мирной передачи власти», – отметил собеседник агентства «Интерфакс».
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Светлана Тихановская выступила по видеосвязи перед членами комитета по иностранным делам Европейского парламента.
Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская не собирается выдвигаться на пост президента, если будут организованы новые выборы.
Премьер-министр и другие ключевые члены предыдущего правительства сохранили свои должности.