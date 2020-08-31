В России капитана полиции изнасиловал участковый

в Следственный комитет обратилась дознаватель отдела полиции из Тулы. Она заявила, что ее изнасиловал старший лейтенант.

31-летняя капитан заявила, что ее изнасиловал коллега – участковый из того же отдела, 27-летний старший лейтенант.

Из заявления следует, что преступление было совершено в неслужебное время.

Около 7.30 утра участковый затолкал дознавателя в багажник своего автомобиля и вывез в район лесопосадки, которая находится неподалеку от деревни Прудное. Там старший лейтенант совершил в отношении нее действия сексуального характера.

По неофициальной информации, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам).

Подозреваемый задержан. Управление МВД России по Тульской области сообщило, что по факту противоправного деяния, совершенного сотрудником полиции в Туле, проведена служебная проверка.

Принято решение об увольнении полицейского со службы в органах внутренних дел.

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