В России капитана полиции изнасиловал участковый
в Следственный комитет обратилась дознаватель отдела полиции из Тулы. Она заявила, что ее изнасиловал старший лейтенант.
31-летняя капитан заявила, что ее изнасиловал коллега – участковый из того же отдела, 27-летний старший лейтенант.
Из заявления следует, что преступление было совершено в неслужебное время.
Около 7.30 утра участковый затолкал дознавателя в багажник своего автомобиля и вывез в район лесопосадки, которая находится неподалеку от деревни Прудное. Там старший лейтенант совершил в отношении нее действия сексуального характера.
По неофициальной информации, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам).
Подозреваемый задержан. Управление МВД России по Тульской области сообщило, что по факту противоправного деяния, совершенного сотрудником полиции в Туле, проведена служебная проверка.
Принято решение об увольнении полицейского со службы в органах внутренних дел.
Новости по теме
Во время допроса один из полицейских стрелял из табельного оружия над головой свидетеля.
О преступлении стало известно только через две недели.
Бывшие высокопоставленные офицеры МВД получили от шести до семи лет лишения свободы по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции.