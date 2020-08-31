В Кабуле убит старший советник президента Афганистана
Старший советник по общественным делам был убит возле своего дома. Президент Афганистана назвал это терактом.
В Кабуле убит старший советник президента Афганистана по общественным делам Мухаммед Хасан Хотак. Об этом в понедельникЮ 31 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на афганский телеканал 1TV.
Согласно информации издания Khaama press, советник президента был убит, когда несколько неустановленных вооруженных людей открыли огонь в районе Кала-и-Вазир в столице Афганистана в воскресенье вечером.
Сотрудники службы безопасности не предоставили дополнительных подробностей, но заявили, что в настоящее время проводится расследование с целью привлечь виновного к ответственности.
Ни одна группа или отдельное лицо пока не взяли на себя ответственность за нападение.
Президент Афганистана Ашраф Гани осудил убийство, назвав его террористическим актом.
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