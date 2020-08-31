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13:00 31 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Кабуле убит старший советник президента Афганистана

Старший советник по общественным делам был убит возле своего дома. Президент Афганистана назвал это терактом.

В Кабуле убит старший советник президента Афганистана по общественным делам Мухаммед Хасан Хотак. Об этом в понедельникЮ 31 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на афганский телеканал 1TV.

Согласно информации издания Khaama press, советник президента был убит, когда несколько неустановленных вооруженных людей открыли огонь в районе Кала-и-Вазир в столице Афганистана в воскресенье вечером.

Сотрудники службы безопасности не предоставили дополнительных подробностей, но заявили, что в настоящее время проводится расследование с целью привлечь виновного к ответственности.

Ни одна группа или отдельное лицо пока не взяли на себя ответственность за нападение.

Президент Афганистана Ашраф Гани осудил убийство, назвав его террористическим актом.

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Тэги: теракт, убийство, Афганистан, советник, Кабул

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