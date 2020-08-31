Глава Львовского облсовета заболел COVID-19

Сейчас чиновник на самоизоляции, говорит, что чувствует себя «как при легкой простуде, которая сильно утомляет».

Глава Львовского областного совета Александр Ганущин заболел COVID-19, инфекцию подтвердил ПЦР-тест. Об этом чиновник написал в Facebook в понедельник, 31 августа.

Самочувствие Ганущина ухудшилось в пятницу после обеда. После этого было проведено ПЦР-тестирование, которое подтвердило наличие вируса в организме.

«Предупредил всех с кем контактировал последние несколько дней. Очень рассчитываю, что вас вирус пройдет стороной. Мой образ жизни предполагает постоянное общение с людьми, поэтому к такому повороту событий был готов», – сказано в публикации.

Ганущин отметил, что сейчас чувствует себя «как при легкой простуде, которая сильно утомляет».

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