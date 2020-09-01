«Динамо» в квалификации Лиги чемпионов сыграет с голландцами

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Именно с этой стадии в борьбу за выступление в групповом этапе турнира вступает киевское «Динамо».

По результатам жеребьевки, соперником «бело-синих» на этой стадии стал нидерландский АЗ. Матч пройдет в Киеве 15 или 16 сентября.

Отметим, что в случае победы «Динамо» выйдет в плей-офф, где уже сыграет два поединка.

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