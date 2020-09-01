«Динамо» в квалификации Лиги чемпионов сыграет с голландцами
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Именно с этой стадии в борьбу за выступление в групповом этапе турнира вступает киевское «Динамо».
По результатам жеребьевки, соперником «бело-синих» на этой стадии стал нидерландский АЗ. Матч пройдет в Киеве 15 или 16 сентября.
Отметим, что в случае победы «Динамо» выйдет в плей-офф, где уже сыграет два поединка.
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