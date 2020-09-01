Изменения климата уже скоро приведет к частым и мощным штормам – ученые

Изменение уровня мирового океана в ближайшем будущем приведет к большему количеству и мощности штормов.

В Лидском университете Великобритании и Датском метеорологическом институте ученые подтвердили худший сценарий климатической катастрофы. Об этом сообщает EurekAlert!.

Специалисты оценили темпы повышения уровня моря за последние 20 лет и пришли к выводу, что Землю ждет худший из прогнозов.

Спутниковые данные говорят о том, что таяние льдов в Антарктиде в период с 90-х годов XX века до текущего момента подняло уровень мирового океана на 7,2 миллиметра. Вода из ледяного щита в Гренландии добавила еще 10,6 миллиметра.

Сейчас ученые фиксируют поднятие уровня воды на 4 миллиметра ежегодно. Это свидетельствует о том, что таяние полярных льдов оказалось быстрее, чем предполагалось в климатических моделях.

Специалисты прогнозируют, что таяние ледников приведет к дополнительным 17 сантиметрам подъема уровня мирового океана. Это приведет к учащению штормов во многих прибрежных зонах.

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