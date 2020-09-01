Беременная женщина убила знакомую за неоплаченную коммуналку
Женщины выясняли, почему одна из них не заплатила по коммунальным счетам в то время, когда они жили под одной крышей.
В Черкассах полицейские задержали беременную женщину, которая во время конфликта убила ножом свою 28-летнюю подругу. Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции.
Установлено, что конфликт произошел в ночь на 30 августа. Женщины решили выяснить, почему одна из них не заплатила по коммунальным счетам в то время, когда они жили под одной крышей.
«На встречу 30-летняя беременная жительница Черкасс пришла с ножом и не стала разбираться словами. Во время схватки женщина нанесла удар в сердце 28-летней подруг. Через несколько минут раненая женщина умерла», – говорится в сообщении.
Момент драки и смерти женщины зафиксировали камеры наблюдения.
Убийцу задержали сразу. Следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины). Беременной женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
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