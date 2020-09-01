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16:30 01 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ОБСЕ зафиксировала более 800 нарушений тишины

За время действия перемирия на Донбассе, которое началось 27 июля, наблюдатели зафиксировали 829 нарушений.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 829 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях с начала его действия. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 31 августа.

«После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода СММ зафиксировала целом 829 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности 148 взрывов, 2 неопределенные боеприпасы, пролетели, 12 осветительных ракет, а также 667 очередей и выстрелов) «, – говорится в сообщении.

В сообщении также говорится, что с вечера 29 до вечера 30 августа Миссия зафиксировала 60 нарушений режима прекращения огня в Луганской области, которые могут быть связаны с учениями по боевой стрельбе.

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Тэги: ОБСЕ, перемирие, режим тишины

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