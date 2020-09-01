ОБСЕ зафиксировала более 800 нарушений тишины

За время действия перемирия на Донбассе, которое началось 27 июля, наблюдатели зафиксировали 829 нарушений.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 829 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях с начала его действия. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 31 августа.

«После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода СММ зафиксировала целом 829 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности 148 взрывов, 2 неопределенные боеприпасы, пролетели, 12 осветительных ракет, а также 667 очередей и выстрелов) «, – говорится в сообщении.

В сообщении также говорится, что с вечера 29 до вечера 30 августа Миссия зафиксировала 60 нарушений режима прекращения огня в Луганской области, которые могут быть связаны с учениями по боевой стрельбе.

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