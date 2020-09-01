В этом году первоклассников в Украине более чем на 10 тысяч меньше

В этом году впервые школу пошли 428 тысяч детей, в то время, как в прошлом году в Украине было более 433 тысяч первоклассников.

Учебный год во вторник, 1 сентября, начался для более 4,2 миллионов учеников в Украине, из них – более 428 тысяч первоклассников. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

«С сегодняшнего дня, в частности, начинают обучение более 4,2 миллионов учеников, из них – более 428 тыс. первоклассников», – говорится в сообщении.

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