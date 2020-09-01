Банду в которой участвовал полицейский задержали за похищение бизнесмена

Шесть злоумышленников более недели держали похищенного мужчину под охраной в заброшенном доме, требуя более двух миллионов долларов за освобождение.

Группа злоумышленников, среди которых был бывший сотрудник правоохранительных органов, в Печерском районе столицы похитили бизнесмена, а потом неделю держали его в заброшенном здании ради денег. Об этом на брифинге во вторник, 1 сентября, сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Он сообщил, что полицейские за восемь дней раскрыли преступление и в ходе спецоперации освободили бизнесмена.

По его словам, мужчину похитили в Печерском районе столицы 21 августа, а его супруга обратилась в полицию 22 августа.

«На первоочередном этапе благодаря системе Безопасный город, по видеокамерам был установлен автомобиль похитителей и несколько лиц, которые могли быть причастны к этому похищению, и уже в дальнейшем это позволило установить весь круг лиц, установить первое место, где прятали этого похищенного – это было уже за пределами города Киева», – уточнил главный столичный полицейский.

По информации Крищенко, мужчина, которого похитили, пытался убежать и получил травмы и ранения. В частности, мужчина пытался выпрыгнуть со второго этажа здания, но не удержался и упал, получив переломы ног. Кроме того, при попытке бегства один из охранников несколько раз стрелял в него из травматического оружия.

Потом похищенного перевезли в другой район, тоже на территории Киевщины. Похищенного удерживали в заброшенном доме, где его охраняли.

«И в ходе восьмидневной, фактически круглосуточной работы был установлен круг лиц, был установлен заказчик этого преступления и организатор. Один из них – бывший работник правоохранительных органов, который имел опыт оперативной работы. Эти лица пытались конспирироваться, но их место нахождения было установлено, и в прошлую субботу со спецподразделением КОРД во время операции были задержаны шесть человек, в том числе и тот, кто оказался заказчиком этого преступления», – уточнил Крищенко.

Кроме того, по информации полиции, еще один из участников преступной организации проходил службу в зоне АТО.

Освобожденному заложнику оказали медицинскую помощь, сейчас он под охраной находится в больнице, уточнил Крищенко.

По его словам, в ходе обысков было изъято, кроме вещественных доказательств, которые подтверждают вину задержанных, большое количество оружия, в том числе 28 гранат различных систем, 12 ручных гранатометов, автоматическое оружие, пистолеты, а также более 5 тысяч патронов, запалы и 400 граммов тротила.

Главный мотив похищения – финансовый. Как отметили в прокуратуре, за освобождение мужчины злоумышленники требовали более двух миллионов долларов.

Пострадавшему – 48 лет, и его, по информации прокуратуры, сначала пригласили на встречу под предлогом поехать на территорию Киевщины осмотреть земельный участок. С заказчиком потерпевший был знаком.

На данный момент шестерым задержанным объявлено подозрение. Двух человек суд арестовал на 60 суток, остальных двоих отправили под домашний арест, и еще по двум суд продолжает рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения – им прокуратура просит содержания под стражей без альтернативы залога.

Задержанные ранее не были судимы, их возраст – от 35 до 52 лет, являются жителями Киева.

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