Выборы в ОРДЛО невозможны – Разумков

В регионе не удастся провести выборы, которые соответствовали бы украинскому законодательству, говорит спикер Рады.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на сегодня невозможно провести местные выборы в ОРДЛО. Об этом он сказал на брифинге во вторник, 1 сентября.

«Я стопроцентным сторонником того, что выборы надо проводить при малейшей возможности, если это можно сделать, и на всей территории нашего государства. Но, если это нельзя сделать, если это будут выборы без выборов, если это будет не по украинскому законодательству, если это не волеизъявление, а назначение, то это не выборы. И об этом надо откровенно говорить. Поэтому я думаю, что это вряд ли возможно», – сказал Разумков.

Он добавил, что по действующему законодательству, выборы объявляются не позднее чем за 90 дней до голосования.

«Мы это сделали, соответствующее постановление было принято, и сегодня внести в нее изменения – это фактически создать коллизию, которую, я не до конца понимаю, как нужно будет исправлять, так как это может привести к тому, что под сомнение будет поставлена ​​легитимность организации и проведения выборов на всей остальной территории нашего государства, то есть там, где они были объявлены», – резюмировал спикер.

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