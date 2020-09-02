США заявили и возможных санкциях против белорусских чиновников

Санкции коснутся белорусов, которые причастны к фальсификации президентских выборов.

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность введения санкций в отношении семи белорусов, которые, по их мнению, были причастны к фальсификации президентских выборов и насилия в отношении мирных демонстрантов. Об этом заявил во вторник высокопоставленный чиновник Госдепартамента США, сообщает Reuters.

«У нас есть группа из семи человек, по которым мы работаем с Минфином для пакета доказательств», – сказал чиновник.

«Это минимальное усилие не только назвать имена и опорочить, но и показать, что когда у людей воруют результаты выборов и совершают насилие против мирных демонстрантов, осуществляющих основные свободы собраний и слова, то должна быть какая-то ответственность», – пояснил он.

Также, по словам чиновника, Соединенные Штаты могут рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России, если она открыто вмешается в события в Беларуси и применит силу.

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