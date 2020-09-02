Facebook и Twitter заблокировали аккаунты российской «фабрики троллей»

Действия страниц были направлены на Великобританию, США, Алжир и Египет, утверждают в Facebook.

Американские социальные сети Facebook и Twitter удалили или заблокировали за «скоординированные неавторизованные действия» ряд учетных записей, связанных с российскими структурами. Об этом сообщается в пресс-релизах социальных сетей, обнародованных накануне.

Так, по данным Facebook, из соцсети были удалены 13 аккаунтов и две страницы, связанные с российским Агентством интернет-исследований. Действия этих страниц были направлены, по утверждению соцсети, на Великобританию, США, Алжир и Египет.

«Мы начали это расследование, основываясь на информации от ФБР. Наше внутреннее расследование выявило полный объем сети в Facebook», – говорится в пресс-релизе.

Twitter, в свою очередь, сообщает о том, что в этой соцсети были заблокированы пять учетных записей.

«За манипуляции на платформе мы приостановили действие пяти аккаунтов, которые мы можем достоверно соотнести с российскими государственными субъектами», – говорится в заявлении.

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