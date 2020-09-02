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13:24 02 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США нашли мертвым автора песни I Like To Move It

Тело музыканта Эрика Морилло нашли утром 1 сентября.

В Майами-Бич найден мертвым американо-колумбийский диджей, продюсер и музыкант Эрик Морилло, написавший песню I Like To Move It. Об этом сообщает NBC Miami со ссылкой  на местную полицию. Ему было 49 лет.

Тело музыканта нашли утром 1 сентября. Причину смерти в полиции пока не сообщили.

В начале августа Морилло задержали по обвинению в сексуальном насилии. Позже его выпустили под залог. Обвинения он отрицал.

Наибольшую известность Морилло получил благодаря треку I Like To Move It, выпущенному в 1993 году. Он был записан для проекта Reel 2 Real совместно с исполнителем из Тринидада и Тобаго Мэдом Стантменом (настоящее имя — Марк Куоши).

Морилло трижды получал награду DJ Awards как лучший международный диджией и трижды — как лучший диджей в стиле хаус.

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Тэги: Эрик Морилло, I Like To Move It

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