В США нашли мертвым автора песни I Like To Move It

В Майами-Бич найден мертвым американо-колумбийский диджей, продюсер и музыкант Эрик Морилло, написавший песню I Like To Move It. Об этом сообщает NBC Miami со ссылкой на местную полицию. Ему было 49 лет.

Тело музыканта нашли утром 1 сентября. Причину смерти в полиции пока не сообщили.

В начале августа Морилло задержали по обвинению в сексуальном насилии. Позже его выпустили под залог. Обвинения он отрицал.

Наибольшую известность Морилло получил благодаря треку I Like To Move It, выпущенному в 1993 году. Он был записан для проекта Reel 2 Real совместно с исполнителем из Тринидада и Тобаго Мэдом Стантменом (настоящее имя — Марк Куоши).

Морилло трижды получал награду DJ Awards как лучший международный диджией и трижды — как лучший диджей в стиле хаус.

Тэги: Эрик Морилло, I Like To Move It