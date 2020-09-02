Задержанных журналистов в Беларуси будут судить за участие в протестах

Ассоциация журналистов назвала такие действия властей грубым нарушением законодательства и требует немедленного освобождения сотрудников СМИ.

Журналистов, задержанных во время работы на протестах в Минске, обвинили в участии в несанкционированном митинге. Об этом сообщает Onliner в среду, 2 сентября.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или административного ареста. Рассмотрение административного дела состоится сегодня в суде Октябрьского района.

Белорусская ассоциация журналистов уже назвала такие действия власти грубым нарушением законодательства. В БАЖ требуют немедленного освобождения из-под стражи задержанных.

Отметим, что шесть журналистов были доставлены накануне в РУВД Октябрьского района для проверки документов, там их оставили на ночь. Среди задержанных представители изданий Tut.by, Комсомольская правда в Беларуси, БелаПАН.

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