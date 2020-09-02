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19:00 02 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина запретила въезд иностранцам для прикрытия поездок в Умань

Соответствующие изменения в ранее принятое постановление о запрете въезда иностранцев внесены с целью убрать возможность для хасидов прикрывать поездку в Умань.

Кабинет министров запретил въезд в Украину на срок до двух суток иностранцев, прибывающих транзитом. Такое решение принято на заседании правительства в среду, 2 сентября, сообщило издание Европейская правда.

По его данным, соответствующие изменения в ранее принятое постановление о запрете въезда иностранцев внесены с целью убрать возможность для хасидов прикрывать поездку в Умань.
Издание отмечает, что паломники из Израиля прибывали в аэропорт Борисполь и показывали пограничникам билет на следующий рейс из аэропорта Жуляны, т.е. декларировали транзитный въезд.
Но после прохождения паспортного контроля на самом деле направлялись в Умань. Теперь въезд на основании транзита прямо запрещен.

«Тем самым Украина также закрыла наземные границы для граждан Молдовы, которые использовали транзит для легальных поездок в Беларусь, Россию и тому подобное», – отмечает издание.
Также Кабмин уточнил формулировку об обучении как основании для пересечения госграницы. Теперь в Украину будут пускать только учащихся в вузах. Этим правительство убирает злоупотребления, когда целью въезда декларировали обучение на краткосрочных курсах.

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Тэги: Умань, хасиды, иностранцы, поездки

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