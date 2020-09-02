В Крым прибыло военное командование России

Командующий войсками Южного военного округа приехал на аннексированный полуостров проверить подготовку Черноморского флота РФ к учениям Кавказ – 2020.

В аннексированный Крым прибыл командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) России генерал армии Александр Дворников. Об этом в среду, 2 сентября, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Отмечается, что целью визита стала проверка подготовки Черноморского флота РФ к учениям Кавказ – 2020.

«На общевойсковом полигоне Опук командующий войсками ЮВО оценит действия береговых войск, морской пехоты, кораблей и авиации Черноморского флота в ходе двустороннего тактического учения», – говорится в сообщении.

Двустороннее тактическое учение проходит на полигоне Опук на аннексированном полуострове в рамках подготовки к военным учениям Кавказ-2020.

«В ходе практических действий при поддержке авиации и корабельных группировок подразделения проводят высадку морского и воздушного десанта с целью захвата и удержания побережья, отрабатывается противодесантная оборона. Корабельные силы и авиации осуществляют поддержку высаживающимся войскам с нанесением ударов по береговым целям», – говорится в сообщении.

Сообщается, что в учении задействовано порядка 20 кораблей и судов обеспечения, около 200 единиц военной и специальной техники, более 20 самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота.

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