Рубль упал после заявления Германии об отравлении Навального

Рубль усилил падение на фоне сообщений об отравлении лидера оппозиции Алексея Навального веществом группы «Новичок».

Так, по данным на 16:54 мск, курс доллара растет на 2,23%, до 75,22 руб., курс евро – на 1,59%, до 89,05 руб. К 17:14 мск валюта замедлила рост, доллар торгуется на уровне 75,1 руб. (+2,07%), евро – 88,815 руб. (+1,32%), сообщает ТАСС. Ранее в среду доллар и евро подскакивали до максимума с 27 августа – 75,5 рубля и до 89,27 рубля, соответственно.

В свою очередь российский рынок акций также негативно отреагировал на новости об отравлении Навального. По данным на 16:58 мск индекс Мосбиржи падал на 0,25%, до 2967,69 пункта, индекс РТС терял 2,7%, снижаясь до 1239,94 руб. К 17:17 мск индекс Мосбиржи терял 0,1%, находился на уровне 2972 пунктов. Индекс РТС снижался на 2,2%, до 1246,47 пункта.

Специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Алексей Навальный был отравлен боевым веществом группы «Новичок», сообщил ранее в среду официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт. По его словам, правительство Германии уведомит партнеров по Евросоюзу и НАТО о результатах обследования. В применении «Новичка» неоднократно подозревались российские спецслужбы.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, которому стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву, в настоящее время находится в коме в берлинской клинике Charite.

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