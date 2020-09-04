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03:52 04 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина победила Швейцарию в Лиге наций

Сборная Украины со счетом 2:1 переиграла команду Швейцарии в первом туре элитного дивизиона Лиги наций.

Хозяева поля могли открыть счет еще на 10-й минуте. Это Малиновский пробил издали и попал в стойку, а добивание Ярмоленко пришлось мимо ворот.

И все же, команда Шевченко добилась своего спустя четыре минуты. Зоммер отразил удар Тымчика, но дебютант желто-синих подобрал мяч и сделал передачу на Ярмоленко, который пяткой поразил практически пустые ворота.

В конце первого тайма гостям удалось восстановить равновесие. Сеферович нанес удар из-за пределов штрафной в самый угол ворот, а Пятов не сумел спасти партнеров.

После перерыва сборная Швейцарии и вовсе могла выйти вперед, однако удар Варгаса пришелся в каркас — соперника спасла стойка.

За это команда Украины наказала оппонентов. На 68-й минуте Зинченко идеальным ударом с линии штрафной отправил мяч под самую штангу ворот Зоммера.

В оставшееся время забить у хозяев еще мог Мораес, но счет 2:1 продержался до финального свистка.

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Тэги: сборная Украины, футбол

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