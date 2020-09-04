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10:00 04 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Лукашенко внесли в базу Миротворца

Белорусский лидер предлагал создать украинско-белорусский союз с собой во главе, по словам премьер-министра Польши.

Информация о президенте Беларуси Александре Лукашенко в четверг, 3 сентября, появилась на сайте Миротворец.

Сообщается, что глава республики – «пособник пророссийских террористов и российских захватчиков», который покушался на «суверенитет и территориальную целостность Украины».

«В нарушение международных соглашений и договоренностей, несмотря на соответствующий запрос от Украины, дал указание передать россии (страна-агрессор) боевиков и наемников, которые совершали военные преступления на территории Украины», – отметил Миротворец.

Кроме того, указано, что, по словам премьер-министра Польши и экс-президента Европейского совета, действующего председателя крупнейшей в ЕС Европейской народной партии Дональда Туска, весной 2014 года Лукашенко предлагал создать украинско-белорусский союз с собой во главе.

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Тэги: Лукашенко, миротворец

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