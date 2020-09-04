По делу Шеремета отобрали пять кандидатов в присяжные

Из них трое будут основными, а еще двое – запасными. Следующее заседание назначено на 28 сентября.

В Шевченковском районном суде Киева выбрали пятерых кандидатов в присяжные для рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщает УНН.

«Суд посовещавшись на месте пришел к следующим выводам: принял удовлетворить заявление о самоотводе Анны Чупиной … также удовлетворить заявленный отвод Инне Крамаренко… судом отказано в удовлетворении заявления об отводе Наталье Глобе. Кроме того, в отношении Юрия Михайленко суд также пришел к выводу об отсутствии оснований для отвода», – сказала судья.

При этом суд оставил пять кандидатов: Юрия Федоренко, Григория Фирсова, Людмилу Яковенко, Юрия Михайленко, Наталью Глобу.

По словам судьи, из них автоматизированная система выберет трех основных присяжных, еще двое – будут запасными. В общем выбирали из семи кандидатов.

Отмечается, что следующее заседание назначено на 28 сентября.

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