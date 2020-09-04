СБУ разоблачили коррупционную схему на Львовской таможни

Таможенники отразили в документации ввоз в Украину партии грузовых автомобилей под видом агрегатных частей.

Во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали деятельность группы должностных лиц таможни, которые организовали коррупционную схему ввоза автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 4 сентября

Оперативники спецслужбы получили информацию, что организовали сделку несколько служащих таможенного поста Городок Галицкой таможни совместно с представителями таможенно-брокерских структур.

Сотрудники СБУ документировали противоправную деятельность таможенников в течение нескольких месяцев. Был зафиксирован факт получения злоумышленниками взятки в размере 410 тысяч гривен. За эту сумму таможенники умышленно фальсифицировали оформление импортируемой продукции. Они отразили в документации ввоз в Украину партии грузовых автомобилей под видом агрегатных частей. По предварительным данным, противоправная деятельность таможенников нанесла ущерб государству почти 94 млн гривен.

Во время проведения 19 обысков в служебных помещениях и по месту жительства организатора и фигурантов производства правоохранители обнаружили документацию, которая доказывает осуществление сделки, большие суммы средств в валюте, подсчет которых продолжается.

Было возбуждено уголовное дело по статьям о злоупотреблении служебным положением, служебном подлоге, соучастии в преступлении, подделка документов, печатей, штампов и бланков (ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.3 ст.27, ст.358 УК Украины). Сообщено о подозрении таможеннику, которые организовал схему. Другим фигурантам подозрение сейчас готовится.

Также продолжаются следственные действия. Дополнительно устанавливается возможная причастность других должностных лиц таможенного поста и представителей таможенно-брокерских структур к коррупционной деятельности.

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