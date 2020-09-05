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00:38 05 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия ввела санкции против Порошенко

Правительство России ввело санкции против бывшего президента Украины, ныне лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко.

Это следует из опубликованного в пятницу на портале правовой информации постановления правительства о внесении дополнений в санкционный список.

Всего в список добавлены имена 41 гражданина Украины. Кроме Порошенко, это, например, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук – он недавно ушел с поста лидера украинской партии «Голос» и из Верховной Рады. В списке также советник первого вице-премьера Степан Кубив, депутаты Верховной рады Кира Рудик и София Федина, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, один из лидеров крымских татар Ахтем Чийгоз.

Санкции против украинских граждан и предприятий впервые были введены в России в 2018 году. Порошенко в бытность президентом не был включен в список.

Действующего президента Владимира Зеленского в санкционном списке нет.

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Тэги: санкции, Петр Порошенко

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