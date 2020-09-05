Россия ввела санкции против Порошенко
Правительство России ввело санкции против бывшего президента Украины, ныне лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко.
Это следует из опубликованного в пятницу на портале правовой информации постановления правительства о внесении дополнений в санкционный список.
Всего в список добавлены имена 41 гражданина Украины. Кроме Порошенко, это, например, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук – он недавно ушел с поста лидера украинской партии «Голос» и из Верховной Рады. В списке также советник первого вице-премьера Степан Кубив, депутаты Верховной рады Кира Рудик и София Федина, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, один из лидеров крымских татар Ахтем Чийгоз.
Санкции против украинских граждан и предприятий впервые были введены в России в 2018 году. Порошенко в бытность президентом не был включен в список.
Действующего президента Владимира Зеленского в санкционном списке нет.
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