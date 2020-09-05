Ярмоленко стал самым результативным игроком в истории сборной Украины
Накануне сборная во втором розыгрыше Лиги наций обыграла команду Швейцарии – 2:1. Один из голов на счету полузащитника Андрея Ярмоленко.
Таким образом, игрок «Вест Хэма» вышел на первое место в национальной команде по общему количеству голов и результативных передач.
Теперь на счету 30-летнего уроженца Санкт-Петербурга 58 результативных действий – 38 голов и 20 результативных передач.
Ярмоленко обошел нынешнего наставника сборной Украины Андрея Шевченко, у которого 48 голов и 9 голевых пасов (57).
В топ-5 также входят Евгений Коноплянка 33 (21 + 12), Олег Гусев 22 (13 + 9) и Сергей Ребров 17 (15 + 2).
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