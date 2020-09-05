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07:19 05 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ученые нашли у космонавтов изменения в мозге

В результате нахождения в невесомости в течение определенного времени распределение белого и серого вещества в мозге изменяется.

Также увеличиваются желудочки головного мозга, и в них становится больше спинномозговой жидкости.

Ученые полагают, что таким образом нервная система приспосабливается и уделяет больше внимания тем областям мозга, которые отвечают за контроль движений и ощущение положения различных частей тела относительно друг друга.

Отмечается, что мозг космонавта возвращается к нормальному состоянию после семи месяцев на Земле.

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Тэги: мозг, космонавты

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