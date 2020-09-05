В Испании крупнейшая за четыре месяца вспышка COVID-19

В Испании зафиксировано больше случаев коронавируса на душу населения, чем в любой другой европейской стране.

В Испании суточное количество случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 выросло до максимального показателя за последние четыре месяца. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Минздрав Испании.

В течение последних 24 часов в стране зарегистрировано 4503 новых случая коронавируса против 3607 выявленных в четверг.

Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с 23 апреля, когда было подтверждено 4635 случаев.

Отмечается, что в Испании зафиксировано больше случаев COVID-19 на душу населения, чем в любой другой европейской стране. Заболеваемость здесь растет с середины июля, когда был ослаблен карантин.

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