В Днепре роизошло масштабное ДТП с жертвами
Сотрудники ГСЧС достали пострадавших водителей из поврежденных автомобилей Nissan и Hyundai, а также погибшего из Mitsubishi.
Вечером в пятницу в Днепре на проспекте Слобожанском в Индустриальном районе произошло масштабное ДТП с участием четырех легковых автомобилей. Один человек погиб и еще двое пострадали, сообщает ГСЧС в субботу, 5 сентября.
На месте спасатели выяснили, что столкнулись легковушки Mitsubishi Lancer, Hyundai, Nissan и ЗАЗ Таврия.
Сотрудники ГСЧС достали пострадавших водителей из поврежденных автомобилей Nissan и Hyundai, а также погибшего водителя из Mitsubishi. Пострадавших госпитализировали.
На месте работали восемь спасателей и две единицы техники.
Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
Новости по теме
За рулем Mitsubishi Galant был 26-летний водитель, его задержали. Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.
В Венгрии произошло масштабное ДТП на трассе М3 с участием пяти транспортных средств. Погибли двое граждан Украины, еще семь пострадали.
ДТП произошло на бульваре Перова. Водитель автомобиля Renault Logan погиб на месте аварии.