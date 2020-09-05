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13:00 05 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Днепре роизошло масштабное ДТП с жертвами

Сотрудники ГСЧС достали пострадавших водителей из поврежденных автомобилей Nissan и Hyundai, а также погибшего из Mitsubishi.

Вечером в пятницу в Днепре на проспекте Слобожанском в Индустриальном районе произошло масштабное ДТП с участием четырех легковых автомобилей. Один человек погиб и еще двое пострадали, сообщает ГСЧС в субботу, 5 сентября.

На месте спасатели выяснили, что столкнулись легковушки Mitsubishi Lancer, Hyundai, Nissan и ЗАЗ Таврия.

Сотрудники ГСЧС достали пострадавших водителей из поврежденных автомобилей Nissan и Hyundai, а также погибшего водителя из Mitsubishi. Пострадавших госпитализировали.

На месте работали восемь спасателей и две единицы техники.

Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

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Тэги: днепр, дтп, жертвы

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