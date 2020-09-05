НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
17:00 05 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

МОЗ: Большинство областей не готовы ослабить карантин

Минимальные карантинные требования Минздрава выполняют Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области.

Киев и 17 областей Украины не соответствуют минимальным требованиям для смягчения карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. Об этом в субботу, 5 сентября, сообщил Минздрав.

Минимальные карантинные требования Минздрава выполняют Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области.

Показатели заболеваемости и заполненности коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышены в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской областях.

Так же показатели превышены в Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки выявили 2 836 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд – второй подряд и уже третий на этой неделе, по данным министерства здравоохранения.

Источник:
Тэги: моз, карантин, covid-19

Новости по теме

В Испании крупнейшая за четыре месяца вспышка COVID-19

В Испании зафиксировано больше случаев коронавируса на душу населения, чем в любой другой европейской стране.

В Украине второй подряд антирекорд по COVID-19

Общее количество инфицированных в Украине с начала пандемии превысило 133 тысяч человек, а умерших – достигло 2811.

МОЗ одобрил смягчение карантина в Киеве

Глава Минздрава сообщил, что получил новые данные, которые подтверждают готовность столицы ко второму этапу карантина.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты