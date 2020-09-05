Пушилин приказал уничтожить сооружения ВСУ

Сепаратисты называют «незаконными» инженерные сооружения в районе населенного пункта Шумы.

Глава самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин распорядился нанести удар по позициям украинских военных в районе поселка Шумы Донецкой области. Об этом сообщают СМИ сепаратистов в субботу, 5 сентября.

«Официально заявляю, что в соответствии с пунктом «е» дополнительных мер мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы (600 метров северо-восточнее населенного пункта Шумы – район вновь оборудованных украинских позиций с центром с координатами 48 градусов 22 минуты 57 секунд северной широты и 37 градусов 56 минут 55 секунд восточной долготы)», – говорится в заявлении Пушилина.

Он призвал украинскую сторону «с 08:00 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе».

«Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договоренностей», – заключил Пушилин и призвал наблюдателей ОБСЕ осуществить мониторинг данной операции в обозначенное время.

Напомним, на прошлой неделе Пушилин угрожал отдать приказ на уничтожение позиций военных, если ВСУ до 3 сентября не предоставят акт об устранении возведенных сооружений на линии соприкосновения.

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