Владельцев электротранспорта теперь будут штрафовать за нарушения ПДД
Для владельцев электроскутеров, сигвеев, гиробордов и прочих чудес техники придумали наказания, в случае, если те будут нарушать правила дорожного движения.
Депутаты Верховной Рады поддержали законопроект № 3023 и внесли гироскутеры и электросамокаты в новую категорию участников дорожного движения. 4 сентября за такое решение проголосовало 268 народных избранников.
Согласно законопроекту, предлагается ввести новую категорию участников дорожного движения – «пользователи персонального легкого транспорта», а именно электрических скутеров, сигвеев, гидробордов, гироскутеров и прочего.
Транспорт должен быть исправен, оборудован светоотражателями и звуками сигналами. Передвигаться водителям предлагают в шлеме, по специальным велодорожкам, а в случае их отсутствия – по краю проездной части дороги. При этом электротранспорт не может брать пассажиров, если это изначально технически не предусмотрено.
Запрет на вождение в нетрезвом состоянии, под наркотиками или определенными лекарствами теперь распространяется и на них. Также запрещается во время передвижения использовать средство связи, держа его в руке.
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