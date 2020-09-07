Польша опровергла заявление Лукашенко о сговоре Берлина и Варшаве для по Навальному

МИД Польши не сомневается в достоверности информации, озвученной ранее главой немецкого правительства.

Представители Польши и Германии в телефонном разговоре не обсуждали фальсификацию отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщило российское информагентство ТАСС со ссылкой на МИД Польши.

«Мы опровергаем белорусские сообщения о якобы имевшем место телефонном разговоре на линии Варшава – Берлин, в котором власти двух стран якобы признали, что Алексей Навальный не был отравлен», – говорится в заявлении польского МИД.

Там отметили, что не сомневаются в достоверности информации, озвученной ранее главой немецкого правительства.

«Мы принимаем заявление канцлера Ангелы Меркель и правительства Германии о том, что Алексей Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом из группы так называемых Новичков», – отметил МИД Польши.

Напомним, белорусский государственный телеканал опубликовал «запись разговора» об отравлении Алексея Навального. Аудиозапись опубликована с дубляжом на русском языке.

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