Разумков объяснил почему в Украине не будет легализации проституции и легких наркотиков

Спикер Рады опасается появления плохих идей под красивой вывеской: такое уже бывало ранее.

Украинское общество не готово к легализации оружия, марихуаны и проституции. Такое мнение выразил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью информагентству Украинские новости, опубликованном в понедельник, 7 сентября.

По его словам, украинцы в полной мере не готовы к разрешению на короткоствольное оружие. Спикер ВР также не поддержал легальную продажу марихуаны, в том числе в медицинских целях.

«Я сам никогда не употреблял и, если мы говорим о медицинских целях, то у нас очень часто под красивой вывеской появляются плохие идеи. Поэтому не поддерживаю», – сказал он.

Разумков также выразил мнение, что легализация проституции тоже не для украинских реалий: «Не думаю, что ментально, религиозно и исторически украинское общество будет готово к легализации этой сферы услуг».

Как сообщалось ранее, в законопроекте об обороте оружия в Украине, который вскоре рассмотрят депутаты Рады, будут прописаны новые правила владения наградным оружием.

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