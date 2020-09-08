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Главная » Мир » Экономика
19:17 08 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Цена на нефть приближается к $40

Еще на прошлой неделе нефть торговалась на максимуме за пять месяцев, а сегодня приближается к 40 долларам.

Мировые цены на нефть эталонных марок упали на торгах во вторник до 40 долларов за баррель.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 4,4% до $40,й6 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи подешевели на 6,56% до $37,16 за баррель.

Нефть дешевеет из-за ожиданий, что спрос в краткосрочной перспективе останется слабым.

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Тэги: нефть, баррель, биржи, мировой рынок

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