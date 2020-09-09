В Конгрессе США потребовали от Трампа расследовать отравление Навального

Лидеры комитета Палаты представителей США по иностранным делам направили во вторник письмо администрации президента.

«Мы официально требуем, чтобы исполнительная власть провела расследование, чтобы определить, использовала ли Россия химическое оружие в нарушение международного законодательства или использовала ли Россия летальное химическое оружие против своих собственных граждан», – говорится в письме, адресованном Трампу. Авторами письма стали председатель комитета, конгрессмен-демократ Элиот Энгел и его заместитель, республиканец Майкл Маккол. Текст документа опубликован на сайте комитета.

Конгрессмены выразили тревогу в связи с сообщениями о том, что Алексей Навальный был отравлен 20 августа 2020 года нервно-паралитическим боевым отравляющим веществом семейства «Новичок».

В письме конгрессмены указывают, что закон США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения предполагает, что в течение 60 дней должно быть определено, имело ли место использование химоружия, и если факт применения будет установлен, то начинается процесс подготовки санкций в отношении нарушителей.

По словам американских парламентариев, отравление Алексея Навального вызывает «особую тревогу с учетом того, что яд «Новичок» также использовался при нападении в марте 2018 года на бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля в английском Солсбери». В этом случае в США было признано, что «российское правительство стоит за нападением в нарушение международного права», в связи с чем на РФ были наложены санкции.

«Если российские власти вновь решили применить химоружие против одного из своих граждан, то дополнительные санкции должны быть введены», – пишут Энгел и Маккол.

Они также призвали президента США «продолжать действовать сообща с нашими союзниками и партнерами, чтобы требовать от России полного сотрудничества с тщательным международным расследованием произошедшего – под эгидой ОЗХО».

Тэги: отравление, Конгресс США, Алексей Навальный