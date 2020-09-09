Большинство россиян не хочет объединения с Беларусью
Это следует из опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ). Россияне не склонны форсировать процесс объединения двух стран.
На фоне роста напряженности и массовых протестов в Беларуси россияне не склонны форсировать процесс объединения двух стран, отмечают социологи.
Более 40 процентов жителей России не хотят объединения и предпочитают добрососедские отношения.
За Союзное государство высказались 22 процента респондентов.
17 процентов участников опроса считают, что Беларусь должна войти в состав России на правах одного или нескольких регионов.
Один процент опрошенных хотели бы, чтобы Россия вошла в состав Беларуси.
Опрос проводился 20 августа по телефону среди 1600 россиян старше 18 лет.
Новости по теме
39% респондентов отрицательно относятся к протестующим, 33% заявили, что им безразлично, что происходит в соседней стране.
Рейтинг одобрения деятельности президента в апреле упал до исторического минимума. Таковы данные телефонного опроса «Левада-центра».
43% россиян заявили об ухудшении уровня жизни в стране в 2019 году, следует из результатов социологического опроса, проведённого «Левада-центром».