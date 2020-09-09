Большинство россиян не хочет объединения с Беларусью

Это следует из опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ). Россияне не склонны форсировать процесс объединения двух стран.

На фоне роста напряженности и массовых протестов в Беларуси россияне не склонны форсировать процесс объединения двух стран, отмечают социологи.

Более 40 процентов жителей России не хотят объединения и предпочитают добрососедские отношения.

За Союзное государство высказались 22 процента респондентов.

17 процентов участников опроса считают, что Беларусь должна войти в состав России на правах одного или нескольких регионов.

Один процент опрошенных хотели бы, чтобы Россия вошла в состав Беларуси.

Опрос проводился 20 августа по телефону среди 1600 россиян старше 18 лет.

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