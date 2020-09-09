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13:30 09 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ГБР закрыло несколько дел против Порошенко

Какие именно дела в отношении Порошенко закрыты не сообщается. Но в ГБР подтвердили повторный арест колекции картин экс-президента.

Госбюро расследований закрыло несколько дел против экс-президента Петра Порошенко. Об этом в интервью Українським Новинам сообщил замглавы ГБР Александр Бабиков.

«Есть дела, в которых заявители указывали его, как лицо, причастное к совершению преступления. Ряд таких дел были закрыты», – сказал Бабиков.

Речь идет о закрытии двух-трех дел, добавил он, не уточнив, какие именно производства и кто выступал заявителями по ним.

Также Бабиков сообщил, что суд повторно арестовал коллекцию картин Порошенко, а также завод Кузница на Рыбальском, которым ранее владел экс-президент.

Бабиков добавил, что картины находятся под арестом в музее. желающие могут на них посмотреть.

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Тэги: Порошенко, суд, ГБР, дела

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