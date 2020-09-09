В Киеве взорвалась цистерна с газом

Взрыв произошел в Деснянском районе на предприятии, которое занимается торговлей топливом.

В Киеве в среду, 9 сентября, взорвалась автоцистерна для транспортировки газа. Один человек погиб и один пострадал, сообщает пресс-служба полиции Киева.

«Сегодня в 9:32 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о взрыве автоцистерны на одном из предприятий, который находится на улице Вискозной. Для выяснения всех обстоятельств происшествия по вызову немедленно выехала следственно-оперативная группа Главного и Деснянского управления полиции», – говорится в сообщении.

По данным СМИ, взрыв произошел на территории ООО Бас холдинг, которое занимается торговлей топливом.

«Предварительно установлено, что в результате проведения сварочных работ произошел взрыв автоцистерны. В результате на месте происшествия погиб 52-летний мужчина, житель Херсонской области, а 33 – летнего мужчину доставили в больничное учреждение с телесными повреждениями», – сообщили в полиции.

Сейчас сотрудники полиции проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства взрыва.

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