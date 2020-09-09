Путин попросил «по-отечески» поговорить с Зеленским – Лукашенко
Лукашенко рассказал о просьбе Путина по Зеленскому.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин просил его «по-отечески» поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Лукашенко сказал в интервью российским СМИ, сообщает RT в среду, 9 сентября.
Лукашенко сказал, что жалеет о том, что Украина присоединилась к давлению на Беларусь после начала протестов в стране. По его словам, Беларусь приняла у себя 160 тысяч украинцев после начала войны на Донбассе.
Как утверждает Лукашенко, Путин одобрил его поддержку Зеленского после избрания того президентом Украины. Лукашенко так описал свой разговор с российским лидером по поводу Зеленского: «Ты поговори с ним, он молодой. Ну, так, по-отечески. Я говорю: «Хорошо, я уже поговорил с ним».
Лукашенко рассказал, что поехал в Украину на форум регионов двух стран и в беседе с Владимиром Зеленским постарался убедить его, что Россия не желает захватывать Украину.
«Я ему рассказал, что у Путина нет такой цели <…> Многие такие жизненные вопросы, которые мы обсуждали, я с Зеленским обсуждал, убеждал его. Понимающий человек, ко мне хорошо относился», – добавил Лукашенко.
Президент Беларуси резюмировал, что заявления украинских властей после начала протестов в Беларуси были сделаны «под диктовку американцев».
Новости по теме
Президент РФ Владимир Путин 30 августа позвонил Александру Лукашенко. Они пообщались по телефону, в пятый раз с начала протестов в Беларуси.
Россия признала выборы в Беларуси легитимными.
Контактов между президентами Украины и Беларуси Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко нет и они не запланированы, заявил глава МИД Украины.