5 причин предпочесть iPhone Андроиду
Чтобы понять, почему вопрос стоит именно так, задумайтесь – многие ли владельцы «яблок» готовы переметнуться в стан андроиднозависимых?
Причина первая: iPhone быстрее Android
И во много раз. Например, экспериментально установлено, что iPhone X, например, справится с конвертацией двухминтного видеофайла в качестве 4К в десять раз быстрее, чем Samsung Galaxy S8. Попробуйте на практике, и убедитесь, что это утверждение – уверенный факт, а не выдумка.
Причина вторая: iPhone это стильно
Уже никто не обращает внимания на телефон человека, поскольку их моделей появляется великое множество если не ежедневно, то еженедельно. И только новая модель «яблока» всегда вызывает ажиотаж. Кстати, предзаказ по новым APPLE iPhone 12 можно сделать в популярной сети магазинов уже прямо сейчас.
Причина третья: камера в iPhone лучше
Точнее даже не камера, а камеры. Большинство популярных блогеров именно по этой причине записывают свои ролики и стримы именно с помощью iPhone. Samsung Galaxy Note 8 и Google Pixel 2/2 XL хоть и очень хороши в плане фотографирования и записи видеороликов, но все же уступают – особенно при естественном освещении и в портретных снимках. Это видно невооруженным глазом.
Причина четвертая: iPhone проще
Да-да, проще любого другого смартфона, со всеми заморочками и новинками. iOS на iPhone уверенно занимает лидерство по интуитивной доступности и понятности. Сменив модель iPhone даже на несколько поколений вперед, пользователь не должен заново привыкать к интерфейсу.
Причина пятая: Лучшие обновления
Чаще и качественней обновлений системы, чем в iOS, попросту не существует. Об этом свидетельствует статистика – спустя несколько месяцев использования до 70% пользователей «яблока» уже сидят на новой официальной прошивке. За аналогичный период только до 25% пользователей андроидных смартфонов могут похвастать обновленной системой.
Конечно, это далеко не все причины предпочесть iOS системе Android. Эксперты находят гораздо больше причин отдавать предпочтение «яблоку» из года в год.
А каковы плюсы и минусы вашего смартфона?
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