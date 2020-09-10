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07:40 10 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Марию Колесникову обвинили в попытке захвата власти в Беларуси

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова проходит подозреваемой по делу о «попытке захвата власти».

Ее адвокат Людмила Казак сообщила, что Колесникова проходит подозреваемой по так называемому делу Координационного совета, возбужденному по статье о попытке захвата власти. Ранее она проходила по нему в качестве свидетеля.

На сколько задержана Колесникова, пока не известно.

«С Марией все в порядке, никаких процессуальных действий пока не происходило», – сообщила адвокат.

Колесникова перестала выходить на связь 7 сентября. Очевидица рассказала, что ее посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.

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Тэги: Республика Беларусь, Мария Колесникова

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