Навальный пришел в себя

Об этом сообщает Insider совместно с Bellingcat и Der Spiegel. Его состояние здоровья лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации.

«Согласно источнику, для встречи с Навальным надо преодолеть три кордона охраны. Самый высокий уровень безопасности был введен вчера после того, как стало понятно, что Навальный все помнит», – говорится в материале.

Источники изданий также сообщили, что немецкие спецслужбы готовятся не только к физической угрозе оппозиционеру, но и к «дезинформационному шторму».

По мнению врачей, Навальному удастся физически восстановиться по крайней мере на 90%, а психически он восстановился почти полностью.

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