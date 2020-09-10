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19:00 10 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина и Испания подписали соглашения по налогообложению, кибербезопасности, таможне и сельскому хозяйству

Украина и Испания подписали ряд соглашений.

В ходе визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Мадрид с Испанией были подписаны ряд соглашений, сообщает пресс-служба МИД в четверг, 10 сентября.

Были подписаны соглашения по двойному налогообложению, кибербезопасности и таможне.

Первый документ окончательно отменяет двойное налогообложение одного действия двумя странами и содержит предохранители от махинаций.

Второй документ в сфере кибербезопасности предусматривает обмен важной информацией и координацию позиций.

Третий документ предусматривает более тесное сотрудничество между таможенниками Украины и Испании.

Также был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.

Днем ранее Кулеба посетил Португалию.

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Тэги: Испания, соглашения

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