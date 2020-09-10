Украина и Испания подписали соглашения по налогообложению, кибербезопасности, таможне и сельскому хозяйству
Украина и Испания подписали ряд соглашений.
В ходе визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Мадрид с Испанией были подписаны ряд соглашений, сообщает пресс-служба МИД в четверг, 10 сентября.
Были подписаны соглашения по двойному налогообложению, кибербезопасности и таможне.
Первый документ окончательно отменяет двойное налогообложение одного действия двумя странами и содержит предохранители от махинаций.
Второй документ в сфере кибербезопасности предусматривает обмен важной информацией и координацию позиций.
Третий документ предусматривает более тесное сотрудничество между таможенниками Украины и Испании.
Также был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.
Днем ранее Кулеба посетил Португалию.
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