Совет ЕС продлил санкции против России
Совет Европейского Союза принял решение о продлении на шесть месяцев антиросcийских санкций – за подрыв суверенитета Украины.
Совет Европейского Союза принял решение о продлении на шесть месяцев антиросcийских санкций в отношении лиц и организаций, которые «продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».
«Существующие ограничительные меры предусматривают как ограничения на поездки, так и замораживание активов, и будут по-прежнему применяться к 175 лицам и 44 организациям», – говорится в решении.
В документе отмечается, что санкции будут действовать до 15 марта 2021 года.
Напомним, санкции против РФ были введены в марта 2014 после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины.
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Европейский совет утвердил решение продлить санкции, введенные против России в 2014 году за нарушение территориальной целостности Украины.