Совет ЕС продлил санкции против России

Совет Европейского Союза принял решение о продлении на шесть месяцев антиросcийских санкций – за подрыв суверенитета Украины.

Совет Европейского Союза принял решение о продлении на шесть месяцев антиросcийских санкций в отношении лиц и организаций, которые «продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

«Существующие ограничительные меры предусматривают как ограничения на поездки, так и замораживание активов, и будут по-прежнему применяться к 175 лицам и 44 организациям», – говорится в решении.

В документе отмечается, что санкции будут действовать до 15 марта 2021 года.

Напомним, санкции против РФ были введены в марта 2014 после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины.

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