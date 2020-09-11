Шахтеры Криворожского железорудного комбината требуют повышения зарплат
Бастующие шахтеры просят вмешательства руководства страны.
В Кривом Роге бастующие шахтеры железорудного комбината просят вмешаться в ситуацию президента и премьер-министра, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook в пятницу, 11 сентября.
По его словам, руководство Криворожского железорудного комбината отказывается исполнять требования шахтеров.
«По главному требованию протестующих – повышению зарплаты – было продемонстрировано, что с шахтерами, как и раньше, считаться не будут», – написал Волынец.
По его словам, это означает, что «борьба вышла на новый виток», а в ситуацию должно вмешаться руководство страны.
Тем временем шахтеры устроили протест не только под землей, а и у администрации предприятия.
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