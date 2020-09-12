Зеленский наградил футболиста Зозулю орденом
Президент Владимир Зеленский наградил украинского нападающего испанского клуба «Альбасете» Романа Зозулю орденом «За заслуги» III степени.
Отмечается, что Зозуля получил награду за высокие спортивные достижения, а также личный вклад в развитие и популяризацию спорта в стране.
Напомним, в августе 2015 года Зозуля также был отмечен как волонтер медалью «Операция объединенных сил. За доблесть и верность». Во время футбольной паузы из-за травмы Зозуля активно помогал армии – он основал благотворительный фонд «Народная армия», который регулярно предоставляет помощь бойцам на передовой и в тылу.
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«Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот…»
После перерыва футболисты «Альбасете» отказались возвращаться на поле. Главный арбитр поддержал команду.