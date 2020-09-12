Зеленский наградил футболиста Зозулю орденом

Президент Владимир Зеленский наградил украинского нападающего испанского клуба «Альбасете» Романа Зозулю орденом «За заслуги» III степени.

Отмечается, что Зозуля получил награду за высокие спортивные достижения, а также личный вклад в развитие и популяризацию спорта в стране.

Напомним, в августе 2015 года Зозуля также был отмечен как волонтер медалью «Операция объединенных сил. За доблесть и верность». Во время футбольной паузы из-за травмы Зозуля активно помогал армии – он основал благотворительный фонд «Народная армия», который регулярно предоставляет помощь бойцам на передовой и в тылу.

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