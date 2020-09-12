Минздрав Украины разрешил проведение международных футбольных матчей со зрителями
В ответ на запрос Украинской ассоциации футбола министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил возможность проведения международных клубных матчей.
В ответ на запрос Украинской ассоциации футбола министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил возможность проведения международных клубных матчей и поединков национальных сборных с болельщиками в «зеленой» и «желтой» зонах, информирует официальный сайт УАФ.
В ответе министра, в частности, говорится:
«Министерство здравоохранения Украины рассмотрело письмо Украинской ассоциации футбола от 18.08.2020 №1000 о проведении футбольных матчей и сообщает. Постановлением Кабинета Министров Украины от 22.05.2020 № 641 «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-СоV-2″ предусмотрена возможность проведения массовых, в том числе спортивных мероприятий, с учетом установленного уровня эпидемической опасности и установленных противоэпидемических мероприятий.
При проведении матчей в регионах с «зеленым» или «желтым» уровнем эпидемической опасности должно быть обеспечено соблюдение требований относительно пребывания 1 человека на 5 кв. метров площади здания или территории и физического дистанцирования между зрителями».
Матчи, которые проводятся на территории административно-территориальных единиц, где установлен «оранжевый» и «красный» уровень эпидемической опасности, должны проходить с участием не более 220 человек и не более одного человека на 10 кв. метров площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе), где проводится мероприятие.
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