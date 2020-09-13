В РПЦ рекомендуют россиянам быстрее сделать прививку от коронавируса

Глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион считает, что риск побочных эффектов «минимален».

Глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион рекомендовал как можно скорее сделать прививку от коронавируса, отметив, что риск побочных эффектов «минимален» и несопоставим с риском заразиться COVID-19.

Выступая в телепрограмме «Церковь и мир», митрополит отметил, что все возможные побочные эффекты от вакцинации уже известны – это повышение температуры «на один вечер», слабость или сонливость.

«Но все это не идет ни в какое сравнение с теми мучениями, которые испытывают люди, заразившиеся коронавирусом», – сказал священнослужитель.

«Если ко мне кто-то обращается с вопросом о том, стоит ли привиться или стоит ли ждать, я говорю, что лучше привиться, и чем раньше, тем лучше, потому что риск – он минимальный», – заключил Иларион.

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